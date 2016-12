Aprende a llevar comida en tu auto sin derramar

Tu comida puede ser transportada de forma limpia y segura en tu auto si sigues estos fáciles consejos

En esta época se hace común el traslado de comidas hacia otros lados, ya sea porque te invitaron a un asado y debes llevar las ensaladas, hasta el agrado de hacer un picnic junto a la familia. Si no quieres que tu auto sufra las consecuencias, entonces sigue estos importantes consejos:

Lo primero

PASO 1. Cubra el piso de la maleta con plástico, así evitarás que algún líquido derramado ensucie tu auto.

PASO 2. Como va la cobertura de plástico en la primera capa debes agregar una superficie de papel de diario, así evitaras que los líquidos se deslicen.

PASO 3. Los objetos más grandes deben ir en el fondo.

PASO 4. Acomode los objetos de modo que queden todos muy bien compactados y así evitar que se muevan.

PASO 5. Si los objetos son pequeños es mejor que los lleves en el suelo de los asientos traseros

PASO 6. Es una buena idea llevar los objetos más delicados en la parte delantera en el suelo del copiloto, de esta forma la persona en este lugar puede mantener más estable el bojeto.

¿Y los líquidos?

Primero espere que el líquido se enfríe ya que el calor del recipiente y preparación podría dañar alguna parte de auto.

Para no derramar el líquido deberás improvisar un sellado al vacío: quita la tapa del recipiente y envuélvela en plástico (puede ser una bolsa plástica) que quede tenso de modo que los líquidos no puedan moverse al exterior del envase. Luego coloca la tapa (encima del plástico) y para que quede bien puesta y no se mueva, te puedes ayudar con algún elástico textil o pitilla.

Fuente: atraccion360.com