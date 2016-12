Carabineros lanza guía preventiva para automovilistas, cilcistas y peatones

No opaques las fiestas de fin de año y sigue estos importantes consejos

A un día del inicio del fin de semana largo de Fin de Año, Carabineros de Chile y CCU lanzaron una guía preventiva para invitar a peatones, ciclistas, automovilistas y la comunidad en general a despedir el año de forma segura y a tener una conducta responsable. Esto, en el marco de su campaña conjunta de consumo consciente "Que estas fiestas empiecen y terminen bien".

Carabineros de Chile y CCU recomiendan:

Para los automovilistas

- Si va a manejar no consuma bebidas alcohólicas. Recuerde que el alcohol y la conducción son totalmente incompatibles

- El descanso, la hidratación y la buena alimentación son fundamentales si va a realizar viajes largos

- Verifique las condiciones de su vehículo antes de iniciar su viaje

- Conduzca siempre a la defensiva, por la vía derecha, a una velocidad prudente y manteniendo una distancia razonable con el vehículo que lo antecede para evitar accidentes de tránsito

- Evite cualquier distracción con equipos móviles. Utilice manos libres.

- El uso de cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.

Para los ciclistas

- Si va a circular en bicicleta, no consuma bebidas alcohólicas. Use siempre su casco de seguridad

- Utilice luces y elementos reflectantes

- Circule sólo por las vías permitidas

- Transite siempre por ciclovías o por la calzada, no por la acera

Para los peatones

- Si va a beber alcohol, hágalo en forma moderada y consciente

- Circule solo por las aceras y no sobre la calzada

- Cruce la vía por los pasos peatonales y utilice las pasarelas peatonales

- En las zonas rurales transite por la berma, en contra del sentido del tránsito

- Evite cruzar corriendo o sorpresivamente la calzada

- De noche, trate de usar ropa de colores claros o llamativos para ser visto por los conductores

Carabineros de Chile y CCU le desean a todos los chilenos "Que estas fiestas empiecen y terminen bien".